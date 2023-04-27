Müge Anlı'da şoke eden olay! Hamileyim dedi, kilolu çıktı! "Dönerci Hasan’a döner aşeriyor diye gidiyor sandım" | Video
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen Ferdi Özer, eşinin 7 aydır hamile olduğunu söyleyerek kendisini kandırdığını anlattı .Ferdi, 12 gündür kayıp olan 4 yıllık eşinin bulunmasını istedi. Çocuğu olmadığı için çok üzülen genç kadının, hamileyim yalanı söylediği anlaşıldı. Bir sürü bebek alışverişi yapan Esra Özer'in yalanı iddiaya göre zayıflayınca ortaya çıktı. Genç kadının elektirik süpürgesini alarak sırra kadem basması herkesi şaşırttı. Eşinin bir dönerci Hasan'a kaçmış olduğuna değinen Ferdi Özer: "Ben aş erdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum..." dedi.
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