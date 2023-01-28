Muğla jandarmasından ‘Kökünü kurutma’ operasyonu | Video 28.01.2023 | 10:11 Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen ‘Kökünü kurutma’ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığınca dört ay süren istihbari çalışmalar neticesinde, suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 15 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.İcra edilen operasyonlarda, birisi tutuklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada; çok miktarda metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 11 adet 9 mm fişek, minçika, laptop, 22 adet cep telefonu, 2 adet hafıza kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Bin 535 TL nakit para ele geçirildi.Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.