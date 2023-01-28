Muğla jandarmasından ‘Kökünü kurutma’ operasyonu | Video
Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen ‘Kökünü kurutma’ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İcra edilen operasyonlarda, birisi tutuklu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada; çok miktarda metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 11 adet 9 mm fişek, minçika, laptop, 22 adet cep telefonu, 2 adet hafıza kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Bin 535 TL nakit para ele geçirildi.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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