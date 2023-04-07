Video Yaşam Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

07.04.2023 | 14:30

Muğla merkezli ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Nisan tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Osmaniye ilinde yaptıkları operasyon ile kendilerini istihbarat görevlisi, komutan gibi tanıtarak iş insanlarından yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık örgütüne iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Çete üyeleri kendilerini emekli kamu görevlisi, Mit Görevlisi olarak tanıtarak Marmaris'te bulunan iş adamlarını, otel ve işyeri sahipleri gibi esnafları ve diğer vatandaşları, devlet giderleri, şehit ailelerine yardım, dini derneklere yardım, arsa tapu işlerinde bürokratik yardım, yabancı şahıslar için dış işlerinden yardım, Libya operasyonu için çeşitli envanter masrafı yardımı adı altında yaklaşık 30 kişiden 15 Milyon TL para topladıkları belirlenen 1' kadın 4 kişi gözaltına alınmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM Amirliği ekiplerince Marmaris'te yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli ile Osmaniye'de yakalanan örgüt lideri olduğunu iddia edilen H.H.S Marmaris'e getirilerek haklarında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, kurulan Örgüte Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldıktan sonra delil dosyaları ile birlikte adliyeye sevk edildi.

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