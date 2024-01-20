Video Yaşam Muğla'da 22 yaşındaki Ayşegül'ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Muğla'da 22 yaşındaki Ayşegül'ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Muğla'da 22 yaşındaki Ayşegül'ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

20.01.2024 | 14:29

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu’nun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Gece saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Bodrum istikametine giden 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cüneyt Yıldız (26) yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Ayşegül Baloğlu (22) yaşamını yitirdi. 1.36 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü B.D., gözaltına alındı. Kazada yaralanan Cüneyt Yıldız'ın tedavisinin Muğla'da devam ettiği öğrenildi. Ayşegül Baloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Denizli'nin Tavas ilçesine gönderildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın, karşı şeride geçip motosiklete çarpıp daha sonra motosikleti ezdiği görülüyor.
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