Muğla'da 22 yaşındaki Ayşegül'ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu’nun yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın, karşı şeride geçip motosiklete çarpıp daha sonra motosikleti ezdiği görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:07
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi | Video 20.01.2024 | 14:47
01:57
İşten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi | Video 20.01.2024 | 09:47
00:46
Elektrik trafosunda korkutan patlama! O anlar kamerada | Video 20.01.2024 | 09:33
01:06
Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video 20.01.2024 | 12:58
01:35
02:38
Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın | Video 20.01.2024 | 14:02
03:00
01:25
Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.01.2024 | 13:30
00:43
Kız kardeşini sokak ortasında dövdü! O anlar kameralara yansıdı | Video 20.01.2024 | 12:58
00:52
Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:36
01:10
Niğde’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.01.2024 | 12:22
01:35
Taklalar atarak karşı şeride geçen araç hurdaya döndü | Video 20.01.2024 | 12:22
00:30
İstanbul'da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 20.01.2024 | 12:11
00:18
01:57
Van’da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video 20.01.2024 | 11:03
00:25
Kütahya’da 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 20.01.2024 | 11:03
01:21
Şanlıurfa’da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı 20.01.2024 | 11:13
00:15
00:32
00:28
26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 20.01.2024 | 10:50