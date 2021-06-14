Video Yaşam Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı

Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı

Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı
14.06.2021 | 08:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı 01:45
Muğla'da korku dolu anlar! Kereste atölyesi alev alev böyle yandı 14.06.2021 | 08:57
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor | Video 03:49
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tam kapasite aşılama çalışmaları devam ediyor | Video 14.06.2021 | 09:00
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 02:46
Kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 14.06.2021 | 08:59
Adana'da tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan genç kaçtı 01:31
Adana'da tartıştığı üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan genç kaçtı 14.06.2021 | 08:57
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 14 Haziran Pazartesi DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (14 Haziran Pazartesi) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 14.06.2021 | 06:43
Fabrikadan sızıp havayla karışan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyandı | Video 04:34
Fabrikadan sızıp havayla karışan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyandı | Video 14.06.2021 | 08:25
Fethiye’de korkutan yangın | Video 00:19
Fethiye’de korkutan yangın | Video 13.06.2021 | 21:00
Koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu | Video 01:02
Koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu | Video 13.06.2021 | 20:06
SON DAKİKA HABERİ: Rüzgarla birlikte yön değiştirdi! Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu | Video 02:06
SON DAKİKA HABERİ: Rüzgarla birlikte yön değiştirdi! Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu | Video 13.06.2021 | 19:48
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi | Video 04:23
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı: İstanbul için saat verildi | Video 13.06.2021 | 18:36
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı | Video 03:24
Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı | Video 13.06.2021 | 17:59
Dünürlerine ateş açtı, market sahibi öldü, 5 yaralı | Video 00:06
Dünürlerine ateş açtı, market sahibi öldü, 5 yaralı | Video 13.06.2021 | 15:52
MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü | Video 05:28
MAM gemisi seferden 1300 kilometrelik veriyle döndü | Video 13.06.2021 | 14:52
Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı | Video 00:25
Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı | Video 13.06.2021 | 14:44
Kızını parka götüren baba ölmüştü. Çatışma görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:42
Kızını parka götüren baba ölmüştü. Çatışma görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.06.2021 | 14:19
9'uncu katta tehlikeli temizlik kamerada | Video 01:00
9'uncu katta tehlikeli temizlik kamerada | Video 13.06.2021 | 14:10
Sultangazi'de polis aracının kazası kamerada | Video 01:33
Sultangazi'de polis aracının kazası kamerada | Video 13.06.2021 | 14:12
Akaryakıt istasyonundaki köpek, yıkama zamanını kaçırmıyor | Video 02:13
Akaryakıt istasyonundaki köpek, yıkama zamanını kaçırmıyor | Video 13.06.2021 | 14:10
Karadeniz’in en uzun mağarası Sarıkaya ziyaretçilerini hayran bırakıyor | Video 04:13
Karadeniz’in en uzun mağarası Sarıkaya ziyaretçilerini hayran bırakıyor | Video 13.06.2021 | 12:48
Vatmanın bu hareketi beğeni yağmuruna tutuldu | Video 00:30
Vatmanın bu hareketi beğeni yağmuruna tutuldu | Video 13.06.2021 | 12:54

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kereste atölyesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu 3 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli ise hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 17.30 sıralarında Fethiye?nin Çatalarık Mahallesi'ndeki bir kereste atölyesinde çıktı. Kereste atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü?ne ait 1 helipkopter ise söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve daire müdürleri olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yoğun çalışma sonucu 3 saatte kontrol altına alınan yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın atölyede çıkan yangın, ekiplerimizin de karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA