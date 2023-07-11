Muğla’da korkutan yangın: 13 iş yeri zarar gördü | Video
Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen yangında 13 iş yeri zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
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