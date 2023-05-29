Video Yaşam Muğla'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video
Muğla'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video

Muğla'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi | Video

29.05.2023 | 16:15

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sağanağın ardından 1 dakika süren hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Menteşe'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Karadağ mevkiindeki dağlık alanda oluşan hortum, heyecan yarattı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Hortum herhangi bir hasara neden olmadı.

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