Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve Güney Kore’den dünyaya sıçrayan 'mukbang' akımı, Türkiye'de de büyük bir hızla popülerlik kazandı. Mukbang, aşırı miktarda yemek yeme videolarının paylaşıldığı bir eğilim. Uzmanlar tehlikenin büyüklüğüne dikkatleri çekiyor. Güney Kore'de başlayan mukbang akımı Türkiye'ye de sıçradı. Durmadan ve aşırı yemek yeme akımını sosyal medya hesabından yapan fenomen, vücudunda morluklar oluşan Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı. Obeziteye neden olan akımı yapan Çinli bir yayıncı da 10 saat boyunca aralıksız yemek yiyerek hayatını kaybetmişti.
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