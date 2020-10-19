Müziğin ritmine kendini kaptırıp dans eden bisikletli güldürdü | Video
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Adana'da dinlediği müziğin ritmine kendini kaptırarak dans eden bisikletli yine ortaya çıktı.
Adana-Kozan karayolundaki bisiklet sürücüsünün kendinden geçip müziğe kaptırmış hali görenleri güldürdü.
Karayolunda kulaklığını takarak çevredeki sürücülere aldırmadan ilerleyen bisiklet sürücü dinlediği müzik eşliğinde dans ediyor. Dans yaparak çevresine aldırmadan ilerleyen bisiklet sürücüsü yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.