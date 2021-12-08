Namludaki araç karıştı, masum genç vurularak öldürüldü | Video

İstanbul’da silahlı bir grup çocuk, yaşadıkları mahalleye gelerek havaya rastgele ateş açan bir aracı takibe aldı. Kırmızı renkli otomobilin yolunu kesmeye çalışan grup, aynı araç sandıkları kırmızı renkli başka bir otomobile ateş açtı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu aracın şoförü vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Yunus Emre Duman hayatını kaybederken, cinayete ilişkin çalışma başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay 5 Aralık Pazar gecesi İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı. İddiaya göre bir şüpheli kırmızı renkli aracıyla Sarıgöl Mahallesi'ne gelerek havaya doğru ateş açtı. Bu esnada husumetlisi olduğu kişinin havaya doğru ateş açtığını fark eden çocuk yaştaki 6 şüpheli, kırmızı aracı takibe almaya başladı. Eli silahlı grubun kendisini kovaladığını fark eden araç sürücüsü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

ARACI KARIŞTIRIP MASUM KİŞİYİ VURDULAR

Bu esnada eli silahlı grup, görüş mesafesinden çıkan aracı takip etmeye çalıştığı sırada husumetlisinin aracı sanarak aynı modele benzer kırmızı renkteki başka bir araca ateş açmaya başladı. Ne olduğundan habersiz olan diğer aracın sürücüsü 21 yaşındaki Yunus Emre Duman koltukaltından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirirken, şüpheliler ise gözlerden kayboldu.

43 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cinayetin ardından inceleme başlatan Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak kimliklerini tespit ettiği cinayet şüphelisi Efecan S. ve 5 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Silahla ateş açtığı belirlenen cinayet şüphelisi Efecan S.'nin emniyetteki işlemleri sırasında farklı suçlardan 43 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Çocuk yaştaki Efecan S., C.K., O.H., B.B., ve N.S. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'nden, Engin Can S. ise Asayiş Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

TEYZESİNİ BIRAKMAYA GELMİŞ

Öte yandan silahlı grubun hasımları sanarak ateş ettiği ve öldürdüğü Yunus Emre Duman'ın, Gaziosmanpaşa'ya teyzesini bırakmaya geldiği ortaya çıktı. Duman'ın bir gün öncesinde kendilerine misafirliğe gelen teyzesi ve teyze kızını bırakmak için annesi ve kardeşiyle birlikte Sarı Göl Mahallesi'ne geldiği ve 5 kişilik aracın içerisinde merminin isabet etmesi yaşamını yitirdiği kaydedildi.