Video Yaşam Narkotik köpekleri Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok
Narkotik köpekleri Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok

Narkotik köpekleri Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok

07.01.2022 | 12:26

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Narkotik köpekleri Yatkın’ ve ‘Duman’dan kaçış yok 07.01.2022 | 12:26
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ‘Yatkın’ ve ‘Duman’ isimli narkotik köpeklerinden kaçmıyor.

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