Nefes borusuna sakız kaçan çocuk “Heimlich Manevrası” yöntemiyle böyle kurtarıldı | Video
Bitlis’in Güroymak ilçesinde nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı fenalaşan lise öğrencisi Veysel Aykut, öğretmenlerinin yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile kurtuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:51
01:48
Edirne’de elektrik direğindeki patlama anı kamerada | Video 19.01.2023 | 16:52
01:19
01:10
Gaziantep’te 1 ton 12 litre etil alkol ele geçirildi | Video 19.01.2023 | 16:18
03:32
Samsun'da yalancı bahar: Termometreler 24 dereceyi gösterdi | Video 19.01.2023 | 15:44
05:48
01:31
Mardin’de öldürülen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.01.2023 | 15:29
00:39
DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video 19.01.2023 | 15:25
01:22
02:58
Malatya'dan 227 göçmen sınır dışı edildi | Video 19.01.2023 | 14:14
01:00
Jandarma evde ayakkabı kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 19.01.2023 | 14:14
03:00
Binanın çatısında patlama! Çatı alev topuna döndü | Video 19.01.2023 | 13:22
00:30
Bursa'da dehşete düşüren olay! Genç kadını 11 kurşunla öldürmüş | Video 19.01.2023 | 13:22
03:36
96 yaşındaki kadına eziyet edip evini soydular | Video 19.01.2023 | 13:22
01:10
Genç kadın kocası tarafından silahla başından vuruldu | Video 19.01.2023 | 13:22
01:32
08:23
08:36
06:01
02:41
Fabrika duvarına çarpan otomobil alev aldı; 2 yaralı | Video 19.01.2023 | 12:18