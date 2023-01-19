Nefes borusuna sakız kaçan çocuk “Heimlich Manevrası” yöntemiyle böyle kurtarıldı | Video

Bitlis’in Güroymak ilçesinde nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı fenalaşan lise öğrencisi Veysel Aykut, öğretmenlerinin yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile kurtuldu.