Video Yaşam Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı
Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

29.10.2021 | 14:08

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Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarında yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

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Bitlis'te bugün etkili olan sağanak yağış, 2 bin 250 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, Bitlis ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Nemrut Dağı'nı görmek için geldiğini belirten Turgut Hüseyni isimli vatandaş, "Nemrut Dağı'nı görmeye geldim. Kara yakalandık. Memlekete bu sene karın erken geleceği belliydi. Çok güzel bir kar yağışı var. Biz de geri dönmek zorunda kaldık. Yukarısı kapanmış durumda. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

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