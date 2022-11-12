Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video

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Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.
"NEMRUT DAĞI BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ"
Nemrut Dağı'nın beyaz gelinliği ile çok güzel göründüğünü dile getiren Enes Tarlan adlı vatandaş, " Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ve beyaz gelinliğini giymiş oldu. Böyle devam ederse 1 ya da 2 hafta içerisinde ilçe merkezine de kar yağmış olur. Umarım bu yıl kar seviyesi çok yüksek olur ve çekilen Van Gölü'ne fayda sağlar. İnşallah bu kış mevsimi çok soğuk olmaz. Tatvan sahiline fotoğraf çekmek için geldim. Van Gölü, gökyüzünün maviliği, bulutlar ve Nemrut Dağının beyaz örtüsünü birleştirip bir görüntü almaya çalıştım" dedi.
"HAVALAR SOĞUDU SOBALARI YAKTIK"
Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz ve sobaları yaktıklarını belirten Murat Cihan Maltaş, "Havaların soğumasıyla birlikte ilçemizde bulunan Nemrut Dağı'na karlar yağmış durumda. Bu kış her yıl olduğu gibi çetin geçecek gibi duruyor. Yazın çok sıcak geçtiğine göre kışın da çok çetin ve karlı geçeceğini düşünüyorum. Bizler de şimdiden sobalarımızı yakıp doğalgazlarımızı açıp sobaları yakmaya başladık" şeklinde konuştu.
Serhat Kılıçaslan ise, "Memleketimizin ilk karı yağdı. Havalar iyice soğumaya başladı. Belli ki zorlu kış süreci bizi bekliyor. Nemrut'un zirvesi beyazlamaya başladı" şeklinde konuştu.