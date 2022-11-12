Video Yaşam Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video
Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video

Nemrut Kalderası beyaza büründü | Video

12.11.2022 | 10:02

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Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı’nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

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Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yüzünü göstermeye başladı. Son bir haftadır yağmur ve sağanak yağışların etkili olduğu Tatvan'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı hâkim oldu. Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Nemrut Dağına mevsimin ilk karı yağdı. Nemrut Dağı yağan kar ile adeta beyaza bürünürken Tatvan ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. İlçe sakinleri ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte doğalgaz, kalorifer ve soba yakmaya başlarken dışarıda ise mont ile kışlık kıyafetler ile gezmeye başladı.

"NEMRUT DAĞI BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ"
Nemrut Dağı'nın beyaz gelinliği ile çok güzel göründüğünü dile getiren Enes Tarlan adlı vatandaş, " Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı ve beyaz gelinliğini giymiş oldu. Böyle devam ederse 1 ya da 2 hafta içerisinde ilçe merkezine de kar yağmış olur. Umarım bu yıl kar seviyesi çok yüksek olur ve çekilen Van Gölü'ne fayda sağlar. İnşallah bu kış mevsimi çok soğuk olmaz. Tatvan sahiline fotoğraf çekmek için geldim. Van Gölü, gökyüzünün maviliği, bulutlar ve Nemrut Dağının beyaz örtüsünü birleştirip bir görüntü almaya çalıştım" dedi.

"HAVALAR SOĞUDU SOBALARI YAKTIK"
Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz ve sobaları yaktıklarını belirten Murat Cihan Maltaş, "Havaların soğumasıyla birlikte ilçemizde bulunan Nemrut Dağı'na karlar yağmış durumda. Bu kış her yıl olduğu gibi çetin geçecek gibi duruyor. Yazın çok sıcak geçtiğine göre kışın da çok çetin ve karlı geçeceğini düşünüyorum. Bizler de şimdiden sobalarımızı yakıp doğalgazlarımızı açıp sobaları yakmaya başladık" şeklinde konuştu.

Serhat Kılıçaslan ise, "Memleketimizin ilk karı yağdı. Havalar iyice soğumaya başladı. Belli ki zorlu kış süreci bizi bekliyor. Nemrut'un zirvesi beyazlamaya başladı" şeklinde konuştu.

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