Video Yaşam Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video

Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video

06.05.2022 | 15:58

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı’nda mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

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Arkeologlar tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı. Sabah saat 08.00'da başlayan kar kalınlığı 5 santimetreye karar ulaştı.

'Güneşin en güzel doğup, battığı yer' olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na yağan kar zirveyi beyaza bürüdü. Nemrut Dağı tümülüsü ve heykeller sis ile birlikte beyaza büründü.

Kar yağışının kısa sürmesi zirveye yerli ve yabancı turistlerin çıkmasına engel olmadığı öğrenildi.

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