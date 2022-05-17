Video Yaşam Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video

Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video

17.05.2022 | 09:24

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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 00:19
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Türkiye’de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti’ diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.

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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan 'Anadolu vaşağı'nın görüntülerini 'Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor' başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, "Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına ev sahipliği yapıyor" şeklinde mesajlar da aktarıldı.

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