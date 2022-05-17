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OTOMATİK OYNAT
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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 09:24
00:19
Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 08:58
04:32
Antalya’da silahlı sopalı kavga! Silahla ateş edilme anı kamerada | Video 17.05.2022 | 08:53
03:28
Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu | Video 17.05.2022 | 08:53
05:19
SON DAKİKA! Arnavutköy'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video 17.05.2022 | 08:53
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Kadıköy’de korsan değnekçi kıskıvrak yakalandı | Video 17.05.2022 | 08:39
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Van’da ‘Ay Tutulması’ görsel şölen oluşturdu | Video 16.05.2022 | 23:28
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Ahlat’ta dolunay böyle görüntülendi | Video 16.05.2022 | 22:00
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Kadıköy'de faciadan dönüldü! Kamyon 3 otomobile çarparak durabildi | Video 16.05.2022 | 15:30
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Yolcu ve şoför arasındaki ücret kavgası cep telefonu kamerasında | Video 16.05.2022 | 16:59
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Adıyaman'da terör operasyonu: 1 gözaltı | Video 16.05.2022 | 15:07
03:05
Sarıyer’de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada | Video 16.05.2022 | 16:20
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Köpek yavrusunu itfaiye kurtardı | Video 16.05.2022 | 16:14
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Siverek’te motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 16.05.2022 | 15:55
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Isı yalıtım fabrikasındaki yangının boyutu böyle görüntülendi | Video 16.05.2022 | 15:23
00:25
Tanklar dolusu etil alkolle suçüstü yakalandılar | Video 16.05.2022 | 15:39
Türkiye’de nesli tehlike altında olup ‘ormanın hayaleti’ diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.