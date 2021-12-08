Video Yaşam New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video

New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video

08.12.2021 | 10:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 06:40
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 00:43
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 08.12.2021 | 10:57
Müge Anlı bugün canlı izle: 8 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 11:16
Müge Anlı bugün canlı izle: 8 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 08.12.2021 | 10:41
İstanbul Zeytinburnu’nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 02:22
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 08.12.2021 | 10:19
İstanbul Avcılar’da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 01:23
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 08.12.2021 | 10:19
İstanbul’da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 02:28
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 00:38
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 01:06
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 09:30
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:43
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2021 | 09:21
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 02:10
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 08.12.2021 | 09:18
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 01:10
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 08.12.2021 | 09:06
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 03:58
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 00:50
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 08.12.2021 | 08:55
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video 02:17
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55
Polatlı’da iş yeri sahibiyle saldırganlar arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 02:47
Polatlı'da iş yeri sahibiyle saldırganlar arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 08.12.2021 | 08:55
Bodrum’da pes dedirten olay! Kıyafeti kirli diye otobüsün koltuğuna oturtmadı | Video 01:31
Bodrum'da pes dedirten olay! Kıyafeti kirli diye otobüsün koltuğuna oturtmadı | Video 08.12.2021 | 08:54
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video 01:31
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video 08.12.2021 | 00:06
Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma kararını verdi! Esra Erol’da kararını açıkladı: Çocuğumu aldıracağım! | Video 20:07
Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma kararını verdi! Esra Erol’da kararını açıkladı: Çocuğumu aldıracağım! | Video 07.12.2021 | 19:30
Gaziantep’te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 00:45
Gaziantep'te akılalmaz ölüm! 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı 07.12.2021 | 16:18
Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında 01:46
Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında 07.12.2021 | 16:35

Türk kahvesinin tanıtımı amacıyla hazırlanan, "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, ABD turnesine New York Türk Evi’ndeki gösterimiyle başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de Turkish Coffee Lady Vakfı'nın, Türk kahvesinin öyküsünü tüm dünyaya duyurmak için hazırladığı, "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, ABD turnesine dün New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştirilen gösterim ile başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanan belgeselin tanıtımına, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Kuveyt'in New York Başkonsolosu Hamad Ali Al- Hazeem ve Pakistan'ın New York Başkonsolosu Nawab Adil Khan gibi diplomatik isimlerin yanı sıra basın mensupları ve halk da katılım sağladı.

Belgesel gösterimi öncesinde davetlilere Türk kahvesi ikram edildi. Belgeselde, Türk kahvesinin hikayesini ve çeşitliliğini anlatmak için Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel görüntüler yer aldı. Türk kahvesinin çeşitliliğinin yanı sıra, bölgelerin kültürü ve tarihi dokusuna belgeselde yer verildi.

Türk Evi'ndeki gösterimde, Sanatçı Hasan Kale'nin üstün yeteneklerinin kahve çekirdekleri ve fincanıyla buluştuğu, yaklaşık 1 saat süren gösterisi de yer aldı.

Anadolu'nun 8 şehrinin yer aldığı belgeselin yönetmen koltuğunda ise Cihat Bilen oturuyor.

"TÜRK KAHVESİ 500 YILLIK BİR TÜRK MARKASI"
Turkish Coffee Lady Vakfı kurucusu Gizem Şalcıgil White, her belgesel gösterimindeki heyecanın daimi olarak devam ettiğini belirterek, "Türkiye'mizin buram buram kahve kokan o güzel yöresel lezzetlerini bugün ABD'de özellikle de New York'taki Türk Evi'nde tanıtabilmek, gerçekten çok büyük bir gurur. Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası ve bugün dünyanın birçok markasından daha çok değer taşıyor. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza hem de yurtdışında yaşayan göçmen vatandaşlarımızdan özel bir ricada bulunuyoruz. Lütfen gittiğiniz her kahve dükkanında Türk kahvesi isteyin, menüde olmasa bile Türk kahvesi talep edin ve lütfen artık bir farkındalık uyandıralım" ifadelerine yer verdi.

Türklerin 16. yüzyılda geliştirdiğini kahve metodunun yayılarak dünyayı değiştirdiğini belirten White, Türkiye tanıtımlarında Türk kahvesine daha çok yer verilmesini istedi. Belgesel gösteriminin, Washington'da başladığını söyleyen White, "Gelecek duraklarımız Chicago, San Francisco, Miami, Boston, Las Vegas, Los Angeles. 8 eyalette, 8 kahve ve 8 şehri tanıtmaya geliyoruz. Türk kahvemizi el birliğiyle layık olduğu yere taşıyalım" dedi.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK BÜYÜK DESTEK ALDIK"
Belgesel yapımında, Türkiye'den büyük destekler alındığını söyleyen White, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti. Yurtdışındaki Türklerin, kültürlerine sahip çıkması gerektiğini de ifade eden White, "Müthiş bir dayanışma içinde çalışıyoruz. Değerli kurumlarımızdan da önemli destekler aldık. Burada Washington Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu da desteklerini hiç esirgemedi. Bu kadar büyük bir dayanışma projesine imza attığımız için çok mutluyuz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA