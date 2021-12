New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video

Türk kahvesinin tanıtımı amacıyla hazırlanan, "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, ABD turnesine New York Türk Evi’ndeki gösterimiyle başladı.

ABD'de Turkish Coffee Lady Vakfı'nın, Türk kahvesinin öyküsünü tüm dünyaya duyurmak için hazırladığı, "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeseli, ABD turnesine dün New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştirilen gösterim ile başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanan belgeselin tanıtımına, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Kuveyt'in New York Başkonsolosu Hamad Ali Al- Hazeem ve Pakistan'ın New York Başkonsolosu Nawab Adil Khan gibi diplomatik isimlerin yanı sıra basın mensupları ve halk da katılım sağladı.

Belgesel gösterimi öncesinde davetlilere Türk kahvesi ikram edildi. Belgeselde, Türk kahvesinin hikayesini ve çeşitliliğini anlatmak için Mardin'de dibek, Şanlıurfa'da mırra, Gaziantep'te menengiç, Karabük'te safranlı, Nevşehir'de közde, Ankara'da kumda, İzmir'de damla sakızlı ve İstanbul'da da geleneksel Türk kahvesi üzerine özel görüntüler yer aldı. Türk kahvesinin çeşitliliğinin yanı sıra, bölgelerin kültürü ve tarihi dokusuna belgeselde yer verildi.

Türk Evi'ndeki gösterimde, Sanatçı Hasan Kale'nin üstün yeteneklerinin kahve çekirdekleri ve fincanıyla buluştuğu, yaklaşık 1 saat süren gösterisi de yer aldı.

Anadolu'nun 8 şehrinin yer aldığı belgeselin yönetmen koltuğunda ise Cihat Bilen oturuyor.

"TÜRK KAHVESİ 500 YILLIK BİR TÜRK MARKASI"

Turkish Coffee Lady Vakfı kurucusu Gizem Şalcıgil White, her belgesel gösterimindeki heyecanın daimi olarak devam ettiğini belirterek, "Türkiye'mizin buram buram kahve kokan o güzel yöresel lezzetlerini bugün ABD'de özellikle de New York'taki Türk Evi'nde tanıtabilmek, gerçekten çok büyük bir gurur. Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası ve bugün dünyanın birçok markasından daha çok değer taşıyor. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza hem de yurtdışında yaşayan göçmen vatandaşlarımızdan özel bir ricada bulunuyoruz. Lütfen gittiğiniz her kahve dükkanında Türk kahvesi isteyin, menüde olmasa bile Türk kahvesi talep edin ve lütfen artık bir farkındalık uyandıralım" ifadelerine yer verdi.

Türklerin 16. yüzyılda geliştirdiğini kahve metodunun yayılarak dünyayı değiştirdiğini belirten White, Türkiye tanıtımlarında Türk kahvesine daha çok yer verilmesini istedi. Belgesel gösteriminin, Washington'da başladığını söyleyen White, "Gelecek duraklarımız Chicago, San Francisco, Miami, Boston, Las Vegas, Los Angeles. 8 eyalette, 8 kahve ve 8 şehri tanıtmaya geliyoruz. Türk kahvemizi el birliğiyle layık olduğu yere taşıyalım" dedi.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK BÜYÜK DESTEK ALDIK"

Belgesel yapımında, Türkiye'den büyük destekler alındığını söyleyen White, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'na teşekkürlerini iletti. Yurtdışındaki Türklerin, kültürlerine sahip çıkması gerektiğini de ifade eden White, "Müthiş bir dayanışma içinde çalışıyoruz. Değerli kurumlarımızdan da önemli destekler aldık. Burada Washington Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu da desteklerini hiç esirgemedi. Bu kadar büyük bir dayanışma projesine imza attığımız için çok mutluyuz" dedi.