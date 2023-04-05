Nişantaşı’nda eczacıyı öldüren zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı | Video
Nişantaşı’nda tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldüren zanlı Kadir K.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Korkutma amacıyla ateş ettiğini iddia eden zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞTİM"
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı Kadir K.'nin buradaki ifadesi ortaya çıktı. Zanlı sorgusunda, "Gökhan Baran 2 yıl önce burada işe başladı, onu 2 yıldır tanıyorum. Aramızda zaman zaman sürtüşmeler olur, bana küfür eder, benimle alaylı konuşurdu. Olay günü alışverişe giderken eczanenin önünde onunla karşılaştım. Aramızda ters bakma tartışması çıktı, bana küfür etti, üzerime saldırdı ve parmağım kırıldı. Ben de eve gidip, silahı alıp geldim. Silahla, korkutmak için ateş etmiştim. İkinci seferde de yanlışlıkla patladı" dedi.
Adliyeye sevk edildi
Zanlı Kadir K., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetten çıkış yaptığı esnada kendisine yöneltilen sorulara, "Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
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