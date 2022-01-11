Öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın bu görüntüleri izleyenleri yasa boğdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
01:27
Antalya'da epilepsi hastası genç annenin şüpheli ölümü | Video 11.01.2022 | 15:45
01:16
İstanbul'da yankesici anne kamerada | Video 11.01.2022 | 15:44
05:19
Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu’nda gasp dehşeti kamerada | Video 11.01.2022 | 14:53
05:02
Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video 11.01.2022 | 15:42
00:23
03:33
Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları | Video 11.01.2022 | 14:54
02:20
00:53
Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 11.01.2022 | 14:31
00:59
Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video 11.01.2022 | 14:31
03:20
Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 11.01.2022 | 14:05
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Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi | Video 11.01.2022 | 13:37
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Bursa'da dehşet anları kamerada! Kimse ne olduğunu anlayamadı | Video 11.01.2022 | 13:38
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Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video 11.01.2022 | 13:35
06:06
Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 11.01.2022 | 13:35
03:07
Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2022 | 13:34
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Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 11.01.2022 | 13:29
Tuzla'da dün gece saatlerinde bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Dönmez'in buna rağmen 10 gün boyunca şehir dışında olan Dilara Yıldız'ın evine girerek kendisini orada beklediği öğrenildi.