Öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın bu görüntüleri izleyenleri yasa boğdu | Video

Tuzla'da dün gece saatlerinde bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Dönmez'in buna rağmen 10 gün boyunca şehir dışında olan Dilara Yıldız'ın evine girerek kendisini orada beklediği öğrenildi.