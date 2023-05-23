Oltu'da gelincikler ovayı kırmızıya boyadı | Video

Oltu'da son günlerde etkili olan yağmurların ardından yeşile bürünen ovada açan gelincik çiçekleri doğayı renklendirdi. Oltu-Göle karayolunu çevreleyen ovada yeşil doğanın ortasında oluşan kırmızı gelincik tarlaları büyük ilgi gördü. Gelincik tarlalarını hayranlıkla izleyen vatandaşlar, araçlarından inerek bol bol fotoğraf çekildi. Aracıyla seyir halindeyken gördükleri güzelliği izlemek için durduklarını söyleyen Öner Elibol, "Dutlu mahallesi araba ile seyir halindeyken güzel manzara gördük durduk. Bu güzel manzarayı fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedik. Bu sene yağmurların ardından açan gelincikler doğada tam bir görsel şölen oluşturdu" dedi.