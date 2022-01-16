Önce keşif yaptılar sonra seçtikleri motosikleti iterek götürdüler | Video

Eskişehir'de, kimliği belli olmayan iki şahsın gerçekleştirdiği motosiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, şüphelilerin çalıştıramayarak bir otoparkta terk ettiği motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.