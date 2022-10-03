Video Yaşam Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video

Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video

03.10.2022 | 21:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’a ‘benimle inatlaşmayın üçünü de alırım’ dedi! Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! | Video 10:14
Esra Erol’a ‘benimle inatlaşmayın üçünü de alırım’ dedi! Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! | Video 03.10.2022 | 21:53
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 02:59
Orlene Kasırgası Meksika’yı vurdu | Video 03.10.2022 | 21:39
İçki masasında Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video 00:58
İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Görüntüler infial yarattı | Video 03.10.2022 | 17:08
Beyoğlu’nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 06:24
Beyoğlu'nda marketteki silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 16:18
Esenyurt’ta feci kaza kamerada | Video 03:40
Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video 03.10.2022 | 16:20
İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada | Video 03:58
İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 16:35
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 00:46
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 00:23
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:36
Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.10.2022 | 15:33
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 00:51
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:23
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 01:47
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 03.10.2022 | 14:45
SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! Korkunç detaylar ortaya çıktı: Şah damarı kesilmiş... | Video 05:03
SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! Korkunç detaylar ortaya çıktı: "Şah damarı kesilmiş..." | Video 03.10.2022 | 13:56
Müge Anlı ’elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı’ demişti! Küçük kızı alıkoyan Sibel Çetin ve iki kişi tutuklandı | Video 03:55
Müge Anlı 'elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı' demişti! Küçük kızı alıkoyan Sibel Çetin ve iki kişi tutuklandı | Video 03.10.2022 | 14:16
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 01:20
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 03.10.2022 | 13:56
İstanbul’da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 02:28
İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:07
Şile’de korku dolu anlar: Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video 06:15
Şile’de korku dolu anlar: Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video 03.10.2022 | 13:01
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:01
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video 05:03
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video 03.10.2022 | 13:23

Büyük Okyanus’ta oluşan Orlene Kasırgası, Meksika’nın Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya indi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA