Orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden orman işçisinin cansız bedenine ulaşılarak, bulunduğu yerden indirildi. Orman işçisinin çalışma arkadaşları yasa boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 11 helikopter ile havadan, 38 arazöz, 19 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

DUMANDAN ZEHİRLENEN ORMAN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Marmaris İçmeler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen ve alevlerin arasında kalan Marmaris Orman İşletme Şefliği'nde çalışan Görkem Hasdemir (38) isimli orman işçisi hayatını kaybetti. Hasdemir'in yangına müdahale eden 6 kişilik ilk ekipte yer aldığı, rüzgarın ters dönmesi ile alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ORMAN İŞÇİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye sevk edilen AFAD, Marmaris AKUT ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hasdemir'in cansız bedenine ulaşarak bulunduğu yerden cenaze aracına ulaştırdı. Evli ve iki çocuk babası Hasdemir'in hayatını kaybetmesi çalışma arkadaşlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Hasdemir'in cansız bedeni Marmaris İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.