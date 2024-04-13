Video Yaşam Otomobil sazlıktaki su birikintisine takla attı: 4 yaralı | Video
Otomobil sazlıktaki su birikintisine takla attı: 4 yaralı | Video

Otomobil sazlıktaki su birikintisine takla attı: 4 yaralı | Video

13.04.2024 | 10:05

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin sazlık alandaki su birikintisine takla atması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Isparta Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki otomobil, Beyşehir istikametine seyir halinde iken Çiftlik Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Kaza yapan otomobilin balçık olan sazlık alanda su birikintisi üzerine devrildiği ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araç içerisinde yaralanan sürücü ile birlikte eşi M.U. ve çocukları K.S.U. (4) ile Y.M.U. (1) su birikintisi içerisindeki otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucunda çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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