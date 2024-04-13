Otomobil sazlıktaki su birikintisine takla attı: 4 yaralı | Video
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin sazlık alandaki su birikintisine takla atması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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