Video Yaşam Otomobilin yolu kapatmasına kızdı, forkliftle kaldırıp kenara bıraktı | Video
Otomobilin yolu kapatmasına kızdı, forkliftle kaldırıp kenara bıraktı | Video

Otomobilin yolu kapatmasına kızdı, forkliftle kaldırıp kenara bıraktı | Video

20.10.2021 | 16:42

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde hatalı park sebebiyle yolu trafiğe kapatan otomobil, forklift operatörü tarafından yolun kenarına çekildi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay ilginç görüntülere sahne oldu.

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Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde yaşandı. Sabah trafiğin yoğun olduğu saatlerde hatalı olarak park edilen bir otomobil, hem trafik akışına hem de sanayi esnafının çalışmasına engel oldu. O sırada sanayi sitesinde iş yapan forklift operatörü Ahmet Ürkmez, duruma müdahale etti. Esnafların da ricasını kırmayan Ürkmez, forklift ile aracı bulunduğu yerden çekerek yolun kenarına park etti.

ÖTE YANDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLEN OLAY İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.
Böyle durumlarla sık sık karşılaşıldığını belirten forklift operatörü Ürkmez, "Bir kardeşimizin forklifte ihtiyacı varmış. Bir aracın yolu kapattığını gördüm. Trafik de tıkandı. Polise ulaşıp beklemektense herkes mesaide yol da kalabalıktı, ben de yolu açmak amacıyla alıp kenara çektim. Vatandaşlara bir ücret talep etmeden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Haftada iki kere üç kere böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Araca hasar vermediğini krikonun kaldırdığı yerden müdahale ettiğini söyleyen Ürkmez, "Araçta kesinlikle maddi hasar olmaz. Çünkü krikonun vurduğu yerlerden giriyoruz. O şekilde zarar vermeden yerden 10 santimetre keserek kaldırım kenarına park ediyoruz. Amacımız burada trafiğin yoğun olduğu saatlerde duyarsız vatandaşların araçlarını yolun ortasına koyup gitmelerinden dolayı biz de hiçbir ücret talep etmeden yolu trafiğe açıyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR DUYARSIZ OLMASINLAR"
Hatalı parklanma yapan vatandaşlara da çağrıda bulunan Ürkmez, "Vatandaşlar duyarsız olmasınlar. İnsanların hastası olabilir, ambulans geçebilir. Gelişi güzel park etmeyelim. Hepimizin çoluğu çocuğu olabilir, hastası olabilir, hastaneye gitmesi gerekebilir. Yol kapalı olduğu sırada böyle problemler yaşanabiliyor. Biz de böylesi karşılaştığımız durumlarda herhangi bir ücret talep etmeden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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