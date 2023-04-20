Video Yaşam Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada | Video
Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada | Video

Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada | Video

20.04.2023 | 13:36

Otostop çekerek gittiği birçok şehirde hırsızlık yaptığı iddia edilen 73 yaşındaki hırsız, cezaevinden izinli çıktıktan sonra da rahat durmadı. Başı atkı bağlayarak Denizli’de 3 ayrı iş yerine giren uslanmaz hırsız, JASAT’ın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede titiz bir çalışma yaptı. Bölgede tedbirlerini artıran jandarma ekiplerinin, yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin tekrar aynı mahalleye geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Elindeki tornavida ile bir kıraathanenin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalanan 73 yaşındaki Abdurrahman K., hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Cezaevinden geçtiğimiz yıl izinli çıkmasına rağmen uslanmayan yaşlı hırsızın, yapılan GBT sorgusunda suç dosyası kabarık çıktı. Yakalanmamak için atkı ile kafasını kapatan şüphelinin, yanında getirdi tornavida ile PVC kapıları açtığı, bu suretle hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca otostop çekerek farklı illere de gittiği tespit edilen Abdurrahman K'nın 26 suç kaydı olduğu, Samsun, Bursa, Muğla, Kocaeli, Ordu, Mersin, Ankara, Antalya, Edirne ve Tekirdağ'ın aralarında bulunduğu birçok ilde bu şekilde hırsızlık yaptığı ve halen Bursa Adliyesi'nde görülmesine devam edilen bir dosyanda da arandığı ortaya çıktı.

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