Otostopla şehir şehir gezip hırsızlık yapan yaşlı hırsız kamerada | Video
Otostop çekerek gittiği birçok şehirde hırsızlık yaptığı iddia edilen 73 yaşındaki hırsız, cezaevinden izinli çıktıktan sonra da rahat durmadı. Başı atkı bağlayarak Denizli’de 3 ayrı iş yerine giren uslanmaz hırsız, JASAT’ın takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Cezaevinden geçtiğimiz yıl izinli çıkmasına rağmen uslanmayan yaşlı hırsızın, yapılan GBT sorgusunda suç dosyası kabarık çıktı. Yakalanmamak için atkı ile kafasını kapatan şüphelinin, yanında getirdi tornavida ile PVC kapıları açtığı, bu suretle hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca otostop çekerek farklı illere de gittiği tespit edilen Abdurrahman K'nın 26 suç kaydı olduğu, Samsun, Bursa, Muğla, Kocaeli, Ordu, Mersin, Ankara, Antalya, Edirne ve Tekirdağ'ın aralarında bulunduğu birçok ilde bu şekilde hırsızlık yaptığı ve halen Bursa Adliyesi'nde görülmesine devam edilen bir dosyanda da arandığı ortaya çıktı.
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