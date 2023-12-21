Video Yaşam Otoyolda akılalmaz olay... O maganda yakalandı | Video
Otoyolda akılalmaz olay... O maganda yakalandı | Video

Otoyolda akılalmaz olay... O maganda yakalandı | Video

21.12.2023 | 16:34

İstanbul’da otoyolda kontrolsüz şerit değiştiren bir kamyonet, sağında seyreden motosiklete çarparak kazaya sebep oldu. Motosikletin üzerinden fırlayan sürücü asfalta düşerek sürüklendi. Kamaralara yansıyan o olayla ilgili sürücü polis ekiplerince yakalandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün kazayı sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Aralık'ta Avrupa Otoyolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz otoyolda seyrederken, önündeki kamyoneti sollayarak orta şeride geçti. Bir süre sonra ise sol şeritteki kamyonet, kontrolsüz bir şekilde, motosikleti sıkıştırarak en sol şeritten, en sağ şeride yöneldi. Şerit değiştiren kamyonetten kurtulmak isteyen, Serkan Yılmaz'ın sağa doğru yöneldi. Ancak kendisini sıkıştıran kamyonetin kendisine çarpmasından kurtulamadı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle bir anda yere savruldu. Yaşanan olayı fark eden sürücülerin frene basarak durmaları olası bir faciayı engelledi. Durum sağlık ekipleri ve polise bildirilirken, sürücü yolunda devam etti.

YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Serkan Yılmaz'ın şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis kazaya sebep olan kamyonet sürücüsünün yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlattı. Olay anını kaydeden bir sürücünün kamera kayıtları incelendi. Görüntülerden plaka tespiti yapıldı. Aracı Tuncay Ö.'nün kullandığı belirlendi. Tuncay Ö. polis ekiplerince yakalandı. Hakkında "taksirle yaralama" suçundan işlem yapılan sürücü adli makamlara sevk edildi. Şüpheli hakkında Adli Kontrol hükmü uygulandı.

KAMERALARA YANSIDI

Sürücü serbest kalırken kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Tuncay Ö.'nün kamyonetin sağa geçerken kendisini sıkıştırmasıyla kontrolünü kaybettiği ve savrularak asfalt zemine düştüğü görülüyor.

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