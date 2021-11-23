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OTOMATİK OYNAT
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Paris, yeni yıl öncesi ışıl ışıl aydınlandı | Video 23.11.2021 | 00:51
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Esra Erol’da inanılmaz itiraf: 29 yıldır karım hiç susmadı! | Video 22.11.2021 | 18:38
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Müslüme’nin gözaltına alınan ailesi adliyeye sevk edildi | Video 22.11.2021 | 17:40
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Patlayan ısı ampulü yangına neden oldu, beş yavru kangal telef oldu | Video 22.11.2021 | 16:17
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Alev alev yanan daire, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı | Video 22.11.2021 | 16:13
02:26
Bolu'da mağazadaki indirim izdihamına polis müdahale etti 22.11.2021 | 16:00
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Muayeneye gidecekti: Önce patladı, sonra alev aldı 22.11.2021 | 16:08
05:30
İstanbul Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet | Video 22.11.2021 | 15:41
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Yıllardır beslediği kedileri, tabutunun başından ayrılmadı 22.11.2021 | 15:46
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Kocaeli'da şizofreni hastası benzin döküp evi yaktı 22.11.2021 | 14:28
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Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu | Video 22.11.2021 | 14:50
01:46
Kamyonet altında kalan küçük kız metrelerce böyle sürüklendi | Video 22.11.2021 | 14:50
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Yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu 22.11.2021 | 15:02
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TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.11.2021 | 13:45
Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi, yeni yıl öncesi Noel süslemeleri ile ışıl ışıl aydınlandı.