Video Yaşam Paris, yeni yıl öncesi ışıl ışıl aydınlandı | Video
Paris, yeni yıl öncesi ışıl ışıl aydınlandı | Video

Paris, yeni yıl öncesi ışıl ışıl aydınlandı | Video

23.11.2021 | 00:51

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Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees Caddesi, yeni yıl öncesi Noel süslemeleri ile ışıl ışıl aydınlandı.

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