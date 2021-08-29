Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı | Video 29.08.2021 | 17:13
00:13
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 29.08.2021 | 16:48
00:55
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 29.08.2021 | 16:30
03:57
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda tehlikeli düşüş | Video 29.08.2021 | 15:30
02:33
Hırsızlık şüphelisi giydiği şalvarı başına geçirdi | Video 29.08.2021 | 14:03
00:40
Kına gecesinde dayı, damat ve annesini bıçakladı | Video 29.08.2021 | 14:02
03:26
05:00
Tıklanma çılgınlığı bunu da yaptırdı! Kefen giyip gömüldü | Video 29.08.2021 | 12:54
00:43
İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video 29.08.2021 | 12:55
06:28
İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine korsan taksi ağı | Video 29.08.2021 | 11:43
05:50
01:39
Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video 29.08.2021 | 11:25
02:15
32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 29.08.2021 | 10:47
03:15
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 29.08.2021 | 10:35
00:40
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 29.08.2021 | 10:35
03:02
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim | Video 29.08.2021 | 10:23
01:47
Adana'da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 29.08.2021 | 10:12
02:44
00:35
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 29.08.2021 | 10:12
00:21
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 29.08.2021 | 10:13
Beşiktaş’ta sokağa gelen iki şahıs, park halindeki motosikleti saniyeler içinde çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kaskı takan iki şahıs park halindeki bir motorun yanına geldi. Şahıslar motosikleti iterek götürdü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan motosikletin saniyeler içinde çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.