Patates deposunda göçük: 2 ölü 4 yaralı | Video

Niğde'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. 3'ü ağır 4 kişi de yaralandı. Niğde Valisi Çelik faciayla ilgili yaptığı açıklamada "Yüzeyle kazı yaptıkları alan arasında mesafe fazla olunca basınç nedeniyle çökme oluyor. Şu an göçük altında kimse yok" ifadelerini kullandı.