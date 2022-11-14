Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video
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Beyoğlu’nda dün gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan 27 yaşındaki Aykut Mert, “Bir anda patlama oldu, karmaşayla biz hemen ara sokağa geçtik. Oradan kendi imkanlarımızla hastaneye geldik” dedi.