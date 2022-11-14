Video Yaşam Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video
Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video

Patlamada yaralandı, hasta yatağında anlattı: “Bir anda oldu, hemen ara sokağa geçtik” | Video

14.11.2022 | 15:57

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Beyoğlu’nda dün gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan 27 yaşındaki Aykut Mert, “Bir anda patlama oldu, karmaşayla biz hemen ara sokağa geçtik. Oradan kendi imkanlarımızla hastaneye geldik” dedi.

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Beyoğlu'nda dün gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Yaralılardan 55'inin taburcu edildiği ifade edilirken 26 vatandaşın tedavisi devam ediyor. Patlamada yaralanan vatandaşlara yönelik hastanelerde ziyaretler de sürüyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan yaralılardan 27 yaşındaki Aykut Mert, "Bir anda patlama oldu, karmaşayla biz hemen ara sokağa geçtik. Oradan kendi imkanlarımızla hastaneye geldik" diyerek o anı anlattı. Patlamada yaralanan bir anne ile kızın durumu ise kameralara yansıdı. Minik kızın yatağının yanında balon olduğu görülürken, annesinin ayaklarında sargı olduğu görüldü.

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