Video Yaşam Patronu genç kadına dehşeti yaşattı: Kırılan parfüm camlarının üzerinde sürükledi | Video

Patronu genç kadına dehşeti yaşattı: Kırılan parfüm camlarının üzerinde sürükledi | Video

Patronu genç kadına dehşeti yaşattı: Kırılan parfüm camlarının üzerinde sürükledi | Video
15.05.2021 | 14:28

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İzmir’in Menemen ilçesinde, iddiaya göre aktar dükkanında çalışan ve iş yerinin bir kısmında kar ortaklığı üzerine patronuyla anlaşarak parfüm satmaya başlayan genç kadın, ‘seninle çalışmak istemiyorum’ diyen patronu tarafından aralarında çıkan tartışmanın ardından iki kızının gözleri önünde darp edildi. Hastaneye giderek darp raporu alan genç kadın, patronundan şikayetçi oldu.

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Olay, Menemen ilçesi Egekent-2 semtinde bulunan bir aktar dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aktar dükkanında maaşlı olarak çalışan 30 yaşında ve iki kız çocuk annesi Büşra Akça, geçtiğimiz Haziran ayında iş yerinin geniş olması sebebiyle arka kısımda bulunan müsait alanı parfümeri yapıp kazandığı paranın yarısını patronu H.İ. ile paylaşma konusunda anlaştı. İki kızı ile birlikte iş yerinde yemek yerken bu sırada Büşra Akça'nın yanına patronu geldi. İş konuları üzerine yaşanan konuşma sırasında ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine patron H.İ'nin, 'seninle çalışmak istemiyorum, işten ayrılmanı istiyorum' demesinin ardından genç kadın, 'kredi çekerek aldığım parfümleri alıp işten ayrılabilirim' sözlerini sarf etti. Öfkelenen patron, çalışanına hakaret etmeye başladı ve iddialara göre genç kadını kızlarının gözleri önünde darp etti.

KIRIK CAMLARIN ÜZERİNDE SÜRÜKLEDİ, 'BÜŞRA NEDEN PARFÜMLERİ YERE ATIYORSUN?' DİYE BAĞIRDI
Büşra Akça, "Avuç içiyle göğsüme doğru vurup beni parfüm rafına doğru itekleyerek vurmaya başladı. Kızlarımın 'yapma, anneme vurma' diye bağırmasına rağmen darp etmeye devam etti. Daha sonra parfüm şişelerini yere atıp 'Büşra neden parfümleri yere atıyorsun?' diye bağırarak, çocuklarımın yanında hakaretler edip iftiralar atmaya başladı. Vurmaya devam ederken iteklemesi sonucu yerdeki cam parfüm şişesi kırıklarının üzerine düştüm. Kırık camların üzerinde beni dışarıya sürükledi ve vücudumda cam kırıklarından dolayı çok sayıda kesiler meydana geldi" dedi.

"İÇERİYE GİREN MÜŞTERİ DARP EDİLME ANIMA ŞAHİT OLDU"
Bina sakinlerinin sesleri duyarak dışarıya çıktığını, kendisinin ise parfümlerin parası olan 5 bin lira ile çantasını almak için iş yerinin içerisine girdiğini aktaran Büşra Akça, "İçeriye girdiğimde patronun paraları aldığını fark ettim. Ağlayarak tester olarak gönderilen parfümlere vurdum ve dışarıya çıkıp hastaneye gittim. Darp raporumu aldıktan sonra ise polis merkezine giderek ifade verdim; ayrıca ben darp edilirken içeriye gelen müşteri de o anlara şahit oldu. Müşteri daha sonra aileme ulaşarak 'gördüğüm görüntüyü unutamıyorum, şahitlik etmek istiyorum' demesi üzerine kızım ve müşteri de ifade vererek H.İ'den şikayetçi oldu" diye belirtti. Annesinin tuhafiye iş yerinin H.İ'nin iş yerine çok yakın olduğunu ifade eden Akça, kendisine psikolojik olarak şiddet uyguladığını da öne sürdü.

"KIZCAĞIZA HAKARETLER EDİYORDU"
Daha önce parfüm aldığı iş yerine Anneler Günü dolayısıyla 1 tane daha almak için geldiğini ve dükkana girdiğinde çığlık sesleri duyduğunu ifade eden müşteri Nuran K., "Ben içeri girdiğimde Büşra darp ediliyordu. Parfüm dolabına dayamış ve kızcağıza ağza alınmayacak hakaretler ediyordu. Büşra ise 'yapma' diye bağırıyordu. Hasta olduğum için oradan kaçarcasına çıktım. Büşra'nın annesine ulaşarak şahitlik yapmak istediğimi söyledim" şeklinde konuştu.

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