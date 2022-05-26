Video Yaşam Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video

Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video

26.05.2022 | 12:26

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Pendik’te bir vatandaş simit almak için girdiği fırında, simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibini yumruklarla saldırarak darp etti. İşletme sahibi, aldığı darbeler sonrası yere yığıldı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te hizmet veren bir fırında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fırına müşteri olarak gelen bir vatandaş aldığı simitin fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibi Recep Diçer ile tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Simit fiyatının yüksek olduğunu belirterek tezgah arkasına geçen vatandaş, Diçer'e defalarca yumruk attı. Aldığı darbeler sonrası işletme sahibi Recep Diçer yere yığıldı. Olay, fırın personelinin araya girmesiyle son buldu.

"AŞAĞIDAKİ FIRINDA 3 LİRA SİZDE NEDEN 4 LİRA'
Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, "Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca 'aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira' diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor" diye konuştu.

FIRINCIYA SALDIRI KAMERADA
Fırıncıda yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri ile fırıncı tartışıyor. Tezgahın arkasına geçen müşteri fırıncıya yumruklarla saldırıyor. Fırın çalışanları ise müşterinin saldırısını engellemeye çalışıyor.

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