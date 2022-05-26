Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video

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Pendik’te bir vatandaş simit almak için girdiği fırında, simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca işletme sahibini yumruklarla saldırarak darp etti. İşletme sahibi, aldığı darbeler sonrası yere yığıldı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
"AŞAĞIDAKİ FIRINDA 3 LİRA SİZDE NEDEN 4 LİRA'
Yaşanan olay hakkında konuşan fırıncının ağabeyi Erkan Diçer, "Müşteri simit almak için fırınımıza geliyor. Simit fiyatının 4 lira olduğunu duyunca 'aşağıdaki fırında 3 lira sizde neden 4 lira' diyerek abimle tartışmaya başlıyor. Müşteri hakaretler savurmaya başlıyor ve tezgahın arkasına geçerek abime yumruklarla saldırıyor. Bu adamların sokakta gezmemesi lazım. Şimdi de bizi tehdit ediyor" diye konuştu.
FIRINCIYA SALDIRI KAMERADA
Fırıncıda yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri ile fırıncı tartışıyor. Tezgahın arkasına geçen müşteri fırıncıya yumruklarla saldırıyor. Fırın çalışanları ise müşterinin saldırısını engellemeye çalışıyor.