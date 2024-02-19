Pendik'te polislere ateş açan firari saldırgan yakalandı | Video
Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan biri dün yakalanırken firarı olan diğer şahıs ise bugün yakalandı.
Arama çalışmaları devam eden ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli S.K. emniyetin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahsın emniyet işlemleri devam etmekte.
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