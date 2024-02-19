Pendik'te polislere ateş açan firari saldırgan yakalandı | Video 19.02.2024 | 11:23 Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan biri dün yakalanırken firarı olan diğer şahıs ise bugün yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat'ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı. Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs dün yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Arama çalışmaları devam eden ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli S.K. emniyetin yaptığı operasyonla yakalandı. Şahsın emniyet işlemleri devam etmekte.