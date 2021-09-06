Pınar Altuğ ile kızı Su Atacan'ın heyecan dolu paraşüt macerası kamerada!
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Ünlü Oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile deniz paraşütü yaptığı anlara ait heyecan dolu görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı!