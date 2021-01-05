Plakayı söküp drift attı internette paylaşınca yakayı ele verdi | Video

İstanbul’da, plakasını söktüğü aracıyla trafikte drift atan ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan bir sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda dokuz bin 870 lira idari para cezası uygulanan Sürücü Şakir Y.’nin aday sürücü belgesi de iptal edildi.

İstanbul'da, plakasını söktüğü aracıyla trafikte drift atan ve o anları sosyal medya hesaplarından paylaşan bir sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda dokuz bin 870 lira idari para cezası uygulanan Sürücü Şakir Y.'nin aday sürücü belgesi de iptal edildi.

İstanbul'da akan aracını plakasını sökerek akan trafikte drift atan sürücü Şakir Y., o anları internette paylaşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yakalanarak gözaltına alındı.

CEZA YEMEMEK İÇİN ARAÇ PLAKASINI SÖKTÜ



Güngören'e bağlı Genç Osman Caddesi'nde meydana gelen olayda, polisten ceza yememek için aracının plakasını söken bir sürücü, akan trafikte tehlikeli hareketler sergilemeye başladı. Diğer araç sürücülerinin can güvenliğini tehlikeye sokan Şakir Y., o anları sosyal medya hesaplarından paylaşınca yakayı ele verdi. Görüntülerin internette yayılmasının ardından harekete geçen polis, şüpheli araç sürücüsü Şakir Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TOPLAMDA 9 BİN 870 LİRA CEZA YEDİ



Gözaltına alınan araç sürücüsü Şakir Y.'ye, plakasız araç kullanmak suçundan iki bin 81 lira, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak suçundan 288 lira abartı egzoz kullanımından bin 228 lira, Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan diğer yasak veya yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle 132 lira ve akan trafikte drift yapması sebebiyle 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda dokuz bin 870 TL idari para ceza kesildi.

EHLİYET BELGESİ İPTAL EDİLDİ



Sürücü Şakir Y.'nin aday sürücü olması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, 34 JOP 97 plakalı aracına da eksikliklerinin giderilmesi üzerine 7 gün izin belgesi düzenlendiği belirtildi. Şakir Y. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçuna istinaden adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.