Video Yaşam Polis “Conoca"yı çözüp şebekeyi çökertti | Video

Polis “Conoca"yı çözüp şebekeyi çökertti | Video

Polis “Conoca
10.06.2021 | 11:26

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Adana’da otoyolda durdukları sürücüleri fuhuş bahanesiyle gasp ettiği öne sürülen zanlıların yakalanmamak için telefonda 71 kelimelik “Conoca” konuştuğu, polisin “Conoca” yı öğrenerek şebekeyi çökerttiği ortaya çıktı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaizantep (TAG) Otoyolu ile Adana-Mersin-Antalya arasındaki otoyolda 'fuhuş vaadi' ile durdurdukları araç sürücülerine bıçak çekip, toplu halde saldırarak yağma ve hırsızlık yapan 'Cono Aşireti'ni çökertti. Gözaltına alınan 43 kişiden 14'ü kadın 20'si tutuklandı; 23 kişi de 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre, yola hakim bir noktada duran bir kişi, tuzağa çekilecek araçları tek tek belirlerken, yol kenarında bulunan kadınların da otostop çekip, onları 'aşk tuzağı'na düşürdüğü ortaya çıktı. Kadınlardan biri aracı durdurup, şoförle cinsel ilişki için pazarlık yaparken, diğer kadınların aniden ortaya çıkıp, sürücüye bıçak çekip topluca saldırarak gasp ettiği belirlendi.

Zanlıların, arkalarında iz bırakmamak için oldukça dikkatli davrandığı, yanlarında taşıdıkları bezle gasp ettikleri sürücülerin araçlarında parmak izi bırakmamak için dokundukları her yeri sildikleri, polisin yaptığı fiziki takipte kameralara da yansıdı. Ancak alınan tedbirler bununla da sınırlı kalmadı. 8 ay süren teknik takipte Conoların, olası telefon dinlemelerine polise yakalanmamak için "Conoca" konuştukları belirlendi. Polis şebekeyi çökertmek için bir süre "Conoca" dili öğrenip ne demek istediklerini çözmeye çalıştı. Polis "Conoca" yı öğrendikten sonra Conoların polise 'manuş' diyen Conoların, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda jandarma için 'zarba', jandarma istihbarat için 'nacar', trafik polisi için 'damla', ağlarına düşürecekleri vatandaşlar için 'mul', dolandırıp yağmalamak için 'baylamak', ağzını aramak için 'aryalamak', sorun çıkartma anlamında da 'carlatmak' kelimesini kullandığı ortaya çıktı.
Kendi para pirimlerini oluşturup, 'bin lira' anlamında 'tılak' kelimesini kullanan Conoların yakalandıklarında telefonun diğer ucundaki kişiye; "Griflendim" dediği, birbirlerine "Kaçalım" demek için de; "Naşalım" diye "Cono" dili kullandıkları öğrenildi. Zanlıların 'çiz' ile iş veya grup, 'çeşnimek' ile uzaklaşmak, 'sunlamak' ile konuşmak, 'millemek' ile yakalamak, 'gararmış' ile saklamış, 'mundalamak' ile vurmayı, 'camış' ile rastgelmeyi, 'lemiş' ile de çalmayı söylemeye çalıştığı belirlendi.

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