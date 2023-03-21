Video Yaşam Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video
Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video

Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video

21.03.2023 | 11:44

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisin düzenlediği 'tefecilik' operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

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Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'tefecilik' operasyonu düzenledi. İl genelinde tefecilik yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin alacaklı olduğu kişilere senet yaptıkları belirlendi. 10 mağdurun ifadesini alan ekipler, şüphelilerin ikameti, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda birden fazla senet, çek, sözleşme vb. belgelerle 2 ajanda ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.

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