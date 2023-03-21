Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'tefecilik' operasyonu düzenledi. İl genelinde tefecilik yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin alacaklı olduğu kişilere senet yaptıkları belirlendi. 10 mağdurun ifadesini alan ekipler, şüphelilerin ikameti, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda birden fazla senet, çek, sözleşme vb. belgelerle 2 ajanda ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.