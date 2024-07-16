Rakibine yenilen boğa, öfkesini sahibinden aldı | Video
Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen boğa güreşi festivalinde talihsiz bir olay yaşandı. Güreşlerde rakibine yenilen bir boğa adeta öfkesini sahibinden aldı. Boğa malup ayrıldığı güreşten sonra arenada sahibini süserek hastanelik etti.
Boğa sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, boğa da kölesteye alındı.
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