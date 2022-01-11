Video Yaşam Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video
Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video

Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video

11.01.2022 | 13:24

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yaptıkları Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili, " Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz” dedi.

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