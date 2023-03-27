Video Yaşam Rize’de bir inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı | Video
Rize’de bir inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı | Video

Rize’de bir inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı | Video

27.03.2023 | 15:49

Rize'de çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay merkeze bağlı Kale Mahallesi Keresteciler Sokak üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın 5. katında çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Sade, dengesini kaybederek inşaatın alt kısmında bulunan kumun üzerine düştü. Sade'nin düştüğünü gören diğer işçilerin 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak olayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa yerleştirilen Sade, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sade'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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