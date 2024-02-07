Video Yaşam Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı | Video
Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı | Video

Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı | Video

07.02.2024 | 05:59

Rize’nin İkizdere ilçesi Cimil yaylasında çığın altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çığ, İkizdere ilçesi Cimil yaylası grup yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi personeli Cimil yaylası grup yolu Ortaköy ve Başköy arasında kardan ötürü kapanan yollarda çalışma yapıyordu. O esnada Hüseyin Tarlacı'nın operatörlüğünü yaptığı kepçenin üzerine çığ düştü. Çığ düştüğünü fark eden Tarlacı'nın arkadaşları tarafından ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarlacı, arkadaşları tarafından çığın altından kurtarılarak başka bir iş makinası aracılığı ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Tarlacı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarlacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"
Çığın altında kalan operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Burada bir yol açma çalışması sırasında İl Özel İdaresi kepçe operatörümüz çığ düşmesiyle beraber makinanın sallanmasıyla Hüseyin Tarlacı kardeşimiz ile irtibat kesildi. Daha sonrasında yakınında olan diğer operatörler kendisine ulaştılar. Biz de buradan Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekiplerimiz ve İkizdere Dağcılık ekibimiz olay yerine geçti. Kısa bir süre içerisinde kendisine ulaşıldı. Bir başka makineyle sağlık ekiplerine kavuşturdular kendisini. Hayati tehlikesi yok. Şimdi gidip operatörümüzü ziyaret edeceğim. Böyle bir kaza yaşamış olduk. Arkadaşlarımız çok hızlı organize oldu. Şimdi İl Jandarma Komutanımız sahada görev yapan arkadaşlarımızı geriye çeke çeke bölgeden iniyor. Buradan ekiplerimizi normale döndüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İLK İHBAR HABERİ GELDİĞİNDE HEMEN HAZIRLANIP NOKTAYA İNTİKAL ETTİK"
İhbarın yapılmasıyla beraber hızlıca hazırlanıp bölgeye geçtiklerini ifade eden İkizdere Arama Kurtarma personeli Hüseyin Yılmaz, "İlk ihbar haberi geldiğinde hemen hazırlanıp noktaya intikal ettik. Gittiğimiz nokta, Cimil vadisinde şelale dediğimiz bir bölge var. O noktada çığ düşmesi gördük. Çığ zaten gün içerisinde düşmüş. Biz onunla karşılaşmayı beklemiyorduk. Mecburen bir ekibimizi oraya bıraktık. Telefonlar çekmediğinden dolayı geri dönüş yaptık. O esnada AFAD ekipleri ile karşılaştık. AFAD ekibi de yukarıya intikal etti. Ekibimizle beraber mevcut olan çığı komple taradılar. O esnada ben de telefonun çektiği noktaya inip irtibat kurabileceğim mülki amiri, kaymakamımızla, genel sekreterimizle konuştum. O noktadan bilgiler geldi bize. Oraya dönüş yaptık. Kaza olan yerden kazazedeyi operatörler grayderin içerisine koyarak geri döndüler. Biz 5 buçuk kilometre aşağıya inip orada buluştuk. Kazazedeyi sağlık ekiplerimizle beraber aldık. Şu an kazazedenin sağlık durumu iyi. Hastaneye kaldırdık" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Para istediği adamdan ret cevabı alınca ayağından vurdu | Video 01:39
Para istediği adamdan ret cevabı alınca ayağından vurdu | Video 07.02.2024 | 07:24
Taksiciler İzmir’de öldürülen Oğuz Erge için toplandı | Video 05:10
Taksiciler İzmir'de öldürülen Oğuz Erge için toplandı | Video 07.02.2024 | 07:24
Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı | Video 04:15
Rize’de çığın altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı | Video 07.02.2024 | 05:59
Artvin’de selin gelişi kameraya böyle yansıdı | Video 00:43
Artvin'de selin gelişi kameraya böyle yansıdı | Video 07.02.2024 | 05:59
Rönesans Rezidans’ın enkazından kurtarılan teknik adam yaşadıklarını anlattı | Video 04:30
Rönesans Rezidans’ın enkazından kurtarılan teknik adam yaşadıklarını anlattı | Video 07.02.2024 | 05:59
Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı | Video 01:59
Sinir krizi geçiren genç balkondan tencere, bıçak fırlattı | Video 07.02.2024 | 05:59
Kars’ta donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı 01:01
Kars’ta donmak üzere olan 3 kişi kurtarıldı 06.02.2024 | 20:48
Ümraniye’de iş yerinde yangın 01:31
Ümraniye'de iş yerinde yangın 06.02.2024 | 21:32
Depremzede aile 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde pilav dağıttı 08:02
Depremzede aile 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde pilav dağıttı 06.02.2024 | 18:09
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 03:15
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 6 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 06.02.2024 | 16:46
Samsun’da silahla yaralama zanlısı 4 kişi adliyede | Video 00:44
Samsun'da silahla yaralama zanlısı 4 kişi adliyede | Video 06.02.2024 | 16:33
Kızıyla birlikte 16 saat enkaz altında kalan baba mezarlıkta duygu dolu anlar yaşadı | Video 04:58
Kızıyla birlikte 16 saat enkaz altında kalan baba mezarlıkta duygu dolu anlar yaşadı | Video 06.02.2024 | 15:39
Avcılar’da cinayet! Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü | Video 01:52
Avcılar'da cinayet! Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü | Video 06.02.2024 | 15:42
Antalya’da kargılık yangını: Alevler metrelerce yükseldi | Video 01:01
Antalya'da kargılık yangını: Alevler metrelerce yükseldi | Video 06.02.2024 | 15:46
Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video 15:22
Bahçeli, deprem konutları teslim töreninde konuştu | Video 06.02.2024 | 14:56
Diyarbakır’da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:22
Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 06.02.2024 | 14:49
Konya’da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:29
Konya'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:22
Kastamonu’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 00:41
Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 02:14
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 06.02.2024 | 12:27
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video 01:32
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.02.2024 | 13:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA