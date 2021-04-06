Video Yaşam Rizeli astronotlara sosyal medyada büyük ilgi | Video

Rizeli astronotlara sosyal medyada büyük ilgi | Video

Rizeli astronotlara sosyal medyada büyük ilgi | Video
06.04.2021 | 14:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa'da yok artık dedirten olay. Arızalanan aracı şoförsüz çektiler | Video 01:04
Bursa'da "yok artık" dedirten olay. Arızalanan aracı şoförsüz çektiler | Video 06.04.2021 | 15:21
Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü | Video 00:25
Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü | Video 06.04.2021 | 14:49
Kan donduran ifade Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür | Video 01:04
Kan donduran ifade "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" | Video 06.04.2021 | 14:43
Rizeli astronotlara sosyal medyada büyük ilgi | Video 04:42
Rizeli astronotlara sosyal medyada büyük ilgi | Video 06.04.2021 | 14:22
Ümraniye’de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza | Video 00:29
Ümraniye’de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza | Video 06.04.2021 | 14:15
Şanlıurfa Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı! 01:29
Şanlıurfa Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı! 06.04.2021 | 14:07
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı Son bir kez sarılayım diyerek korona bulaştırmak istemiş | Video 05:59
Dini nikahlı eşe kabusu yaşattı "Son bir kez sarılayım" diyerek korona bulaştırmak istemiş | Video 06.04.2021 | 13:59
İstanbul Ümraniye'de trafikteki drift atarak dehşet saçan sürücü kamerada 00:38
İstanbul Ümraniye'de trafikteki drift atarak dehşet saçan sürücü kamerada 06.04.2021 | 12:24
Bartın'da kış uykusundan uyanan ayı, 30 kovanı parçaladı 02:51
Bartın'da kış uykusundan uyanan ayı, 30 kovanı parçaladı 06.04.2021 | 12:27
İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2021 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? | Video 01:44
İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2021 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu? | Video 06.04.2021 | 13:11
Müge Anlı'da son dakika cinayet ihbarı! Dehşet görüntüleri Müge Anlı'da... 'Fadime Aslan'ı gelini boğarak öldürdü' 21:29
Müge Anlı'da son dakika cinayet ihbarı! Dehşet görüntüleri Müge Anlı'da... 'Fadime Aslan'ı gelini boğarak öldürdü' 06.04.2021 | 12:58
Müge Anlı'dan ikiz kardeşler Büşra ve Beyza'yı gözyaşlarına boğan haber! 31 yıllık sır... 13:20
Müge Anlı'dan ikiz kardeşler Büşra ve Beyza'yı gözyaşlarına boğan haber! 31 yıllık sır... 06.04.2021 | 14:21
Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada 05:24
Samsun'da husumetlisini yaraladığı tüfekle balkona çıkan şahıs kamerada 06.04.2021 | 12:24
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01:28
İki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 06.04.2021 | 11:59
Çok yüksek riskli il Konya’da gazinoda yakalanan 49 kişiye ceza | Video 00:26
Çok yüksek riskli il Konya’da gazinoda yakalanan 49 kişiye ceza | Video 06.04.2021 | 12:13
Erzurum'da acil serviste itfaiyeden yüzük operasyonu 03:35
Erzurum'da acil serviste itfaiyeden yüzük operasyonu 06.04.2021 | 10:50
Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı | Video 00:59
Gözaltına alınırken 'sen kimsin ulan' diyerek polise böyle tekme attı | Video 06.04.2021 | 11:59
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti | Video 04:44
Sancaktepe'de seyir halindeyken bayılan kamyon sürücüsü 5 aracı biçti | Video 06.04.2021 | 11:29
Baygınlık geçiren kadın yere yığıldı.Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada | Video 04:49
Baygınlık geçiren kadın yere yığıldı.Esenyurt'ta aileler arasında yaşanan silahlı kavga kamerada | Video 06.04.2021 | 10:54
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'dan yürekleri yakan olayda son dakika haberi... 13:20
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'dan yürekleri yakan olayda son dakika haberi... 06.04.2021 | 10:53

Rize'de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip, motosiklet kaskı takan 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor. Uzay hayali kuran gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı’ndan gelecek telefonu beklerken NASA’dan gelen telefon çağrılarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada ilgi görüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rizeli Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti. Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı. Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı'ndan gelecek telefonu beklerken NASA'dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermiyor. Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu 'Üzülme seneye çıkarsın' diye teselli ediyor. Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada ilgi görüyor. Gençlerin videolarını Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından paylaştı.

'ASTRONOT, DÜNYADAKİ AÇLIK VE SAVAŞLARA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYOR'
Mehmet Akif Sipahioğlu, arkadaşlarıyla kültür sanat dergisi hazırladıklarını belirterek, "Dergimizin ilk sayısının kapağında bir astronot kullandık. Kolunda atmacayla dünyaya bakan bir astronot. Dünyadan şikayetçi, dünyadaki açlık, savaş ve yoksulluk dolayısıyla gökyüzüne çıkmak istiyor. Gökyüzüne çıkana kadar burada yaşadıklarını, duygu dünyasını videolarla anlatmaya çalışıyoruz. Uzaya çıkma amacını gerçekleştirirken de aklıselim insanlara ihtiyacı var. Burada babaannemiz devreye giriyor, onu yönlendiriyor. Astronot kadar, babaannemiz de çok dikkat çekti. Babaannemiz ilk başlarda zorlansa da şimdi doğaçlama her şeyi yapıyor. O da astronotumuzu çok sevdi" dedi.

'TÜRKİYE UZAK AJANSI'NDAN TELEFON GELİRSE KONUŞACAK'
Astronotun hiç konuşmadığını, gizemli bir karakter olduğunu belirten Sipahioğlu, "Yöreye ait olduğu için astronota kıl çorabı giydirdik, uzaya çıkarsa uzay soğuk olur, üşümez. Gerçek bir astronot kıyafeti kullansaydık bu kadar ilgi görmezdi. Biz elimizdeki imkanları değerlendirdik, motor kaskı, arıcı kıyafeti, kıl çorap, kara lastikle bir astronot çıkardık. Astronotumuz çok dertli, amacı dünyadaki açlık ve savaşa dikkat çekmek. Bunun çözümünün de Türkiye'den geleceğini biliyor. Bu yüzden NASA'dan gelen telefonları açmıyor, Türkiye Uzay Ajansı'ndan telefon bekliyor. Astronot gizemli bir karakter. O yüzden hiç konuşmuyor, konuşmadan işlerini halletmeye çalışıyor. Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir telefon gelirse o zaman konuşacak. Biz bu videoları hazırlarken bu kadar ilgi göreceğini düşünmedik. Selçuk Bayraktar kendi sayfasında bizi paylaştı. Artık çok güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

'UZAYA GİTMEK İSTİYOR, İZİN VERMİYORUM'
Astronota yardımcı olan babaanne Mukaddes Sipahioğlu da, "Torunlarım istiyor. Ben de onlara yardımcı oluyorum. Beyaz kıyafetli adam geliyor, benimle de hiç konuşmuyor. Buralarda ne arıyor bilmiyorum. Belki de çaylıkları ölçmeye geldi. Bizim kıl çorapları da giymiş, kara lastikleri de takmış ayağına gezip, duruyor. Uzaya gitmek istiyor, izin vermiyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA