Video Yaşam Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video

Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video

01.11.2023 | 12:19

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sağanak yağışla birlikte etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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Ardahan'da bir süredir etkili olan sis, özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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