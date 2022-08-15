Video Yaşam Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video
Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video

Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video

15.08.2022 | 00:05

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahilde bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

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