Video Yaşam Sahte dolar ile milyonluk vurgun yaptılar! Ucuza altın alacağım derken elindeki 1 milyondan oldu | Video

Sahte dolar ile milyonluk vurgun yaptılar! Ucuza altın alacağım derken elindeki 1 milyondan oldu | Video

Sahte dolar ile milyonluk vurgun yaptılar! Ucuza altın alacağım derken elindeki 1 milyondan oldu | Video
23.04.2021 | 12:16

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İstanbul Beşiktaş’ta yurtdışından piyasa değerinden ucuza kilo ile altın getirme vaadiyle bir kişiyi 130 bin dolar dolandıran 9 Afrikalı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte dolar, Euro ve para basma makinaları ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da esnaflık yapan Burhan Ö. yaklaşık bir ay önce Aksaray'da Afrika uyruklu bir kişiyle tanıştı. Tanıştığı adam hemen her gün kendisini arayıp altın almak ister misin? diye sordu. Son olarak 17 Nisan'da Burhan Ö'yü arayarak yurt dışından altın getirdiğini, piyasa değerinin altında satacağını söyledi. Burhan Ö. kilosu 35 bin dolardan 4 kilo altını satın almak için anlaştı.

Anlaşmadan bir gün sonra Burhan Ö. ile eşi Beşiktaş'ta bir otele altınları almak için gitti. Yanında getirdiği 130 bin dolar ile birlikte şüphelilerle görüşmeye başladı. Şüpheliler Burhan Ö'ye test ettirmesi için mir miktar altını teslim etti. Burhan Ö' eşini Kapalıçarşı'ya altının sahte mi gerçek mi olduğunu öğrenmesi için gönderdi. Altının gerçek olması üzerine 4 kilo altını almak için 130 bin doları şüphelilerin kasasına koydu.

KASAYI AÇINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Ama para kasaya konulurken el çabukluğu yapan şüpheliler, gerçeği ile sahte doları değiştirdi. Burhan Ö. teslim aldığı 4 kilo altını yine eşine vererek Kapalıçarşı'ya gönderdi. Burhan Ö. paraların olduğu kasanın bulunduğu odada şüphelilerden 3'ü ile beklemeye başladı. Bir süre sonra odadakiler yemek yeme ve kayıt açtırma bahanesiyle odadan ayrılıp Burhan Ö'yü yalnız bıraktılar. Yarım saat sonra eşinden gelen telefonu açan Burhan Ö. altınların tamamının sahte olduğunu öğrendi.

NE ALTIN NE DE PARALAR GERÇEK
Eşi Burhan Ö'ye bunlar sahte sakın paraları verme dedi. Burhan Ö. Paralar kasada tamam vermeyeceğim dedi. Ama kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı. Kasadaki paraların tamamı sahteleri ile değiştirilmişti. Hemen durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

SAHE PARA BASMA MAKİNALARI ELE GEÇİRİLDİ
Polis, 20 Nisan'da Kağıthane'de bir adrese düzenlediği baskında Afrika uyruklu 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde çok miktarda sahte dolar ve sahte para basımında kullanılan makineler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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