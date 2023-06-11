Sahte paraya sardığı uyuşturucularla yakalandı | Video
İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcısının üzerinde 5.8 gram sahte paraya sarılı vaziyette Eroin maddesi bulundu.
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