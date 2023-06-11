Sahte paraya sardığı uyuşturucularla yakalandı | Video 11.06.2023 | 16:55 İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcısının üzerinde 5.8 gram sahte paraya sarılı vaziyette Eroin maddesi bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan N.C. isimli kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısının üzerinde 5.8 gram sahte paraya sarılı vaziyette Eroin maddesi, 5 alüminyum folyoya sarılı şekilde kırmızı reçeteli ilaç, 2.7 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 400 lira değerinde sahte para ve bir cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "Parada Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen N.C. tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.