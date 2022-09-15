Sakarya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı | Video

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OLAY YERİNDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park hallinde olan ve şüpheli olarak görünen otomobil polis ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan araç aramasında boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.