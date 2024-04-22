Samsun'da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ele geçirildi | Video
Samsun'da narkotik polisi tatafından 27 bin 412 adet sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait 100 adet sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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