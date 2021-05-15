Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: Polis ile ölen şahsın yakınları arasındaki arbede kamerada | Video

Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın ardından iki ayrı hastanenin önünde çıkan olaylarda 1’i polis 3’i bekçi 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı çatışmada Muhammet Kıcır (28) ile karşı tarafından F.K.(40) ile kardeşi E.K.(28) yaralandı. Muhammet Kıcır kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, bacaklarından yaralanan F.K. ve E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandılar. Ölen Muhammet Kıcır'ın yakınları Gazi Devlet hastanesine taşkınlık yapınca hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis taşkınlık yapanlara müdahale edince 1'i polis 2 bekçi yaralandılar. Bu sırada ölen gencin yakınları bu kez yaralıların bulunduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiler. Hastane gönünde geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerini ikazlarına uymayan grup arasında arbede yaşandı. Burada da 1 bekçi ile 1 ölen gencin yakını arbede sırasında yaralandılar. Polis silahlı saldırıda yaralanan kardeşleri hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyede gizlice kaçırdı. Morgun yanından polis aracına bindirilen F.K. ve E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.